Дорожные работы парализовали движение на М-4 в Ростовской области

Фото: Яндекс.Карты

На автодороге М-4 «Дон», проходящей через Ростовскую область, образовался значительный затор из-за проведения плановых ремонтных работ. По свидетельствам пользователей социальных сетей, в четверг, 4 августа, движение в сторону Ростова-на-Дону сильно затруднено. Они делятся фото- и видеоматериалами, демонстрирующими ситуацию на дороге.Протяженность пробки превышает шесть километров. Согласно имеющимся данным, начало затора фиксируется в окрестностях хутора Федорцев и продолжается до 946 километра федеральной трассы. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», причиной транспортного коллапса стали дорожные работы, ведущиеся на данном отрезке пути.Водителям настоятельно рекомендуется по возможности использовать альтернативные пути объезда проблемного участка, чтобы избежать длительного ожидания в пробке.