В Ростовской области огромная пробка парализовала движение на трассе М-4 «Дон»
На автомагистрали М-4 «Дон», проходящей через Ростовскую область, зафиксировано серьезное скопление транспорта, практически парализовавшее передвижение. По данным сервиса «Яндекс.Карты», причиной этого затора протяженностью 17 километров стали дорожные работы и дорожно-транспортное происшествие.
Начало пробки наблюдается в окрестностях Новоперсиановки, а ее окончание – в районе хутора Марьевка. Водителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от поездок по данному отрезку трассы, чтобы избежать участия в затрудненной дорожной обстановке.