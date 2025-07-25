Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области огромная пробка парализовала движение на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области огромная пробка парализовала движение на трассе М-4 «Дон»

На автомагистрали М-4 «Дон», проходящей через Ростовскую область, зафиксировано серьезное скопление транспорта, практически парализовавшее передвижение. По данным сервиса «Яндекс.Карты», причиной этого затора протяженностью 17 километров стали дорожные работы и дорожно-транспортное происшествие.

Начало пробки наблюдается в окрестностях Новоперсиановки, а ее окончание – в районе хутора Марьевка. Водителям настоятельно рекомендуется временно воздержаться от поездок по данному отрезку трассы, чтобы избежать участия в затрудненной дорожной обстановке.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.