Служебный автопарк Правительства Ростовской области не смогли продать на торгах

Фото: Нейросеть

Очередная попытка продажи по сниженной стоимости автопарка, находящегося в собственности Правительства Ростовской области, снова не принесла результатов. Информация об итогах аукциона размещена на веб-сайте региональных властей.На аукцион были выставлены девять автомобилей «Лада 211440», выпущенных в 2011 году. Местом проведения торгов был город Ростов-на-Дону, торги проводились 23 октября.Аукцион не состоялся из-за полного отсутствия интереса со стороны потенциальных приобретателей. Не было зарегистрировано ни одной заявки на участие в торгах.Отметим, что в сентябре этого года девять машин уже пытались продать с молотка. В итоге семь лотов так и не нашли своих покупателей из-за недостаточного количества поданных заявок, сообщается на сайте правительства региона. Еще один аукцион был признан несостоявшимся, так как поступила всего одна заявка, что не соответствует условиям торгов. Единственный проданный автомобиль ушел с молотка за 185,2 тысячи рублей.