В Ростове ищут доноров крови для пострадавшей в ДТП многодетной матери

Фото: Donday

После жуткого ДТП 27 октября на Северном обходе Ростова пострадавшей матери необходимо переливание крови. Как сообщает Donday, оба многодетных родителя находятся в реанимации.У супругов Романа и Татьяны — три сына, младшим — три года и 12 лет, старшему, Вячеславу, — 18. В тот день он был дома, а родители с младшими и еще двумя сыновьями друзей попали в аварию.ДТП произошло на выезде из Краснокрымского сельского поселения около 17:00. Автомобиль «Форд Фокус» под управлением Романа столкнулся с тягачом «Вольво» с полуприцепом. Легковая машина превратилась в металлолом. Самые серьезные повреждения пришлись на переднюю часть авто — взрослые приняли на себя удар. Дети обошлись сотрясениями и ушибами головного мозга.Друзья семьи, чьи дети также были в машине, позвонили Вячеславу как только узнали о ситуации. Он поехал в больницу, чтобы быть с младшим братом Димой и ждать среднего Кирилла из реанимации. Кирилла врачи уже перевели в обычную палату, а вот Роман и Татьяна все еще в тяжелом состоянии.— Конкретики врачи пока не говорят, — рассказал Вячеслав. — Я знаю только, что у мамы — перелом челюсти, а у отца — ушиб легких, грудной клетки. Сейчас главное, чтобы он пришел в себя.По словам врачей, Роман до сих пор не очнулся. Но он реагирует на раздражители, что дает семье надежду на его выздоровление. Татьяне провели процедуру переливания крови, однако сейчас требуется восполнение резерва, чтобы не искать при критическом ухудшении ситуации.Семья просит о помощи сограждан. Необходимы доноры со второй положительной группой крови. Сдать кровь можно в пункте переливания на улице Ченцова, 71/63Б в Ростове-на-Дону. При этом необходимо оставить данные: «Для Давыденко Татьяны Алексеевны, реанимационное отделение 7, БСМП 2».Вячеслав просит распространить информацию в сети. Он и его братья очень ждут, когда снова смогут обнять родителей.