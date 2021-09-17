Девам лучше отложить поездки, а у Скорпионов возможен разрыв отношений: гороскоп на неделю
Напряженная неделя ожидает представителей всех знаков Зодиака. Она будет наполнена решением важных вопросов и выяснением отношений. Для кого-то это возможность помириться и начать сначала, в то время как других ждут полное разочарование и разрыв отношений. Подробный прогноз для ростовчан с 20 по 26 сентября сделала астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — возможен перерасход энергии на фоне эмоционального возбуждения. Постарайтесь конструктивно вести диалог, берегите нервную систему и не переедайте.
♉ Телец — уровень раздражительности нарастает, контролировать ситуацию сложно. Перепады вашего настроения могут насторожить окружающих и привести к ссорам.
♊ Близнецы — черная кошка может пробежать между вами и людьми из ближайшего окружения. На помощь придут благоразумие, умение остановиться вовремя и заинтересованность в сотрудничестве.
♋ Рак — сложная у вас неделя, хочется спрятаться и пересидеть эту бурю страстей: словесные перепалки и моральное давление. Физические нагрузки помогут переключиться.
♌ Лев — возможны нештатные ситуации дома или на рабочем месте. Спасти положение дел поможет дипломатия. Сопротивление или нажим с вашей стороны только накалят атмосферу.
♍ Дева — волнение и суета. Постарайтесь немного замедлиться, быть внимательными и решать вопросы по мере их поступления, а не беспокоиться заранее. Дальние поездки лучше отложить.
♎ Весы — на этой неделе вам свойственно продавливать решение вопросов. Напора не занимать, поэтому удастся провести переговоры и расположить самых сложных оппонентов.
♏ Скорпион — есть вероятность расхождения во взглядах с людьми, клиентами и партнерами. Нервозная обстановка. Возможен разрыв отношений.
♐ Стрелец — вам предстоит контактировать с большим количеством людей. На некоторое время всеобщая паника может захватить и вас. Организованность и четкий план действий — то, что вам необходимо!
♑ Козерог — из-за раздражительности вы склонны к агрессивному поведению, спорам, жестким и некорректным высказываниям. Полезно направить ментальную энергию точечно, а не распыляться.
♒ Водолей — внешние обстоятельства давят на вас. Не поддавайтесь волнению. Здравый смысл, логические рассуждения помогут отстоять собственную позицию и интересы.
♓ Рыбы — все валится из рук, встречи не вовремя, опоздания, договоренности могут срываться. Главное - не терзаться и не суетиться. Действуйте по мере ваших возможностей.