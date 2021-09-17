Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Девам лучше отложить поездки, а у Скорпионов возможен разрыв отношений: гороскоп на неделю

Девам лучше отложить поездки, а у Скорпионов возможен разрыв отношений: гороскоп на неделю
Напряженная неделя ожидает представителей всех знаков Зодиака. Она будет наполнена решением важных вопросов и выяснением отношений. Для кого-то это возможность помириться и начать сначала, в то время как других ждут полное разочарование и разрыв отношений. Подробный прогноз для ростовчан с 20 по 26 сентября сделала астролог Антонина Кариер.

♈ Овен — возможен перерасход энергии на фоне эмоционального возбуждения. Постарайтесь конструктивно вести диалог, берегите нервную систему и не переедайте.

♉ Телец — уровень раздражительности нарастает, контролировать ситуацию сложно. Перепады вашего настроения могут насторожить окружающих и привести к ссорам.

♊ Близнецы — черная кошка может пробежать между вами и людьми из ближайшего окружения. На помощь придут благоразумие, умение остановиться вовремя и заинтересованность в сотрудничестве.

♋ Рак — сложная у вас неделя, хочется спрятаться и пересидеть эту бурю страстей: словесные перепалки и моральное давление. Физические нагрузки помогут переключиться.

♌ Лев — возможны нештатные ситуации дома или на рабочем месте. Спасти положение дел поможет дипломатия. Сопротивление или нажим с вашей стороны только накалят атмосферу.

♍ Дева — волнение и суета. Постарайтесь немного замедлиться, быть внимательными и решать вопросы по мере их поступления, а не беспокоиться заранее. Дальние поездки лучше отложить.

♎ Весы — на этой неделе вам свойственно продавливать решение вопросов. Напора не занимать, поэтому удастся провести переговоры и расположить самых сложных оппонентов.

♏ Скорпион — есть вероятность расхождения во взглядах с людьми, клиентами и партнерами. Нервозная обстановка. Возможен разрыв отношений.

♐ Стрелец — вам предстоит контактировать с большим количеством людей. На некоторое время всеобщая паника может захватить и вас. Организованность и четкий план действий — то, что вам необходимо!

♑ Козерог — из-за раздражительности вы склонны к агрессивному поведению, спорам, жестким и некорректным высказываниям. Полезно направить ментальную энергию точечно, а не распыляться.

♒ Водолей — внешние обстоятельства давят на вас. Не поддавайтесь волнению. Здравый смысл, логические рассуждения помогут отстоять собственную позицию и интересы.

♓ Рыбы — все валится из рук, встречи не вовремя, опоздания, договоренности могут срываться. Главное - не терзаться и не суетиться. Действуйте по мере ваших возможностей.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.