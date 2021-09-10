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Скорпионам поступят заманчивые предложения, Рыб ждет разочарование в любви: гороскоп на неделю

Скорпионам поступят заманчивые предложения, Рыб ждет разочарование в любви: гороскоп на неделю
Насыщенной обещает быть эта неделя для всех знаков Зодиака. Кого-то ждут удачные встречи и заключение денежных контрактов, в то время как у других ожидаются перипетии на личном фронте. Подробный прогноз для ростовчан составила астролог Антонина Кариер.

♈ Овен — план действий составлен, командная работа слажена, дело спорится. Но некоторые высказывания завистников могут вас «выбить из колеи» - не обращайте на них внимание и не тратьте силы напрасно.

♉ Телец — сможете реализовать творческие идеи. Правда, не обойдется без ревности к конкурентам и соперникам. Постарайтесь обойти острые углы.

♊ Близнецы — на этой неделе вы склонны преувеличивать возможности людей и верить обещаниям. Постарайтесь смотреть объективно на происходящее дома и в коллективе.

♋ Рак — доверяй, но проверяй! На вас могут оказывать давление. Не поддавайтесь лести, уговорам и перспективам карьерного роста.

♌ Лев — плодотворная неделя: продуктивные переговоры, новые контракты, сделки, клиенты. А деньги любят тишину и рациональное использование.

♍ Дева — у вас есть потенциал к обновлению, иллюзии не сделают вас счастливее. Будьте сдержанны, немногословны, денег не одалживайте.

♎ Весы — преподавателям, юристам, писателям неделя открывает простор для деятельности. Ваши мысли имеют влияние на окружающих. Но будьте готовы к спорам и возражениям.

♏ Скорпион — могут поступать заманчивые предложения. Выставляйте свои условия и настаивайте на них, тогда все тайное станет явным. Деньги - вперед.

♐ Стрелец — коммуникации с большим количеством людей, новые гаджеты расширяют ваши возможности. Эмоции и воображение обогатят только творческий процесс.

♑ Козерог — в дальние поездки лучше не отправляться. Не верьте всему, что вам говорят, касается ли это выбора оборудования или специалиста - проверяйте, ориентируйтесь на отзывы и опыт.

♒ Водолей — при желании вы сможете повлиять на решение людей. Благоприятна неделя для поездок за рубеж и сотрудничества с иностранцами. Но с финансами - экономия и точный расчет.

♓ Рыбы — очарование партнером может сменить разочарование. Верьте только фактам, умейте сказать «нет», твердо отстаивая свои интересы.
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