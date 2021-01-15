У Близнецов сорвется важная поездка, а Водолеям стоит опасаться электроприборов: гороскоп на неделю
Очередная неделя обещает быть достаточно напряженной. Практически всех знаков Зодиака ожидают различные перипетии, уготованные судьбой. На этой неделе не стоит планировать поездки, велика вероятность трат и конфликтов как на работе, так и дома. Подробный прогноз с 18 по 24 января составила ростовский астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — реализацию некоторых идей придется отложить до лучших времен. Берегите нервную систему, не распыляйте силы и деньги.
♉ Телец — выполнение намеченных планов потребует времени и энергозатрат, не так быстро, как вы этого желаете.
♊ Близнецы — движение - это жизнь, особенно для вас. Но не всем намеченным поездкам суждено свершиться на этой неделе.
♋ Рак — перепады настроения, желание вырваться на свободу захватят и вас. Не спешите, руководствуясь эмоциями, принимать ответственные решения.
♌ Лев — может сложиться впечатление, что вам кто-то чинит препоны. На самом деле от вас сейчас требуется умение слышать партнера и собеседника, более тщательно изучать условия договоров и сотрудничества.
♍ Дева — появится желание ускорить некоторые процессы, но не забывайте учесть при этом все детали. С полетами за границу или дальними поездками лучше повременить.
♎ Весы — не надейтесь на чью-то обещанную помощь или благосклонность и не делайте крупных ставок в игре.
♏ Скорпион — неделя полна неожиданных сюрпризов со стороны близкого окружения. При заинтересованности в сотрудничестве постарайтесь уйти от конфликта.
♐ Стрелец — то густо, то пусто — это о работе. Зато появится возможность почитать книгу или просмотреть интересующие материалы.
♑ Козерог — вас захватит дух азарта и авантюризма, заинтересуют экстремальные виды спорта.
♒ Водолей — импульсивность чередуется с торможением. Пробуксовка в делах. Электроприборы могут заискрить.
♓ Рыбы — авто на этой неделе лучше оставить в гараже. Отцу потребуется ваше участие в его жизни.