Овны смогут заработать, а Козерогов ждет поездка: гороскоп на неделю
Новая неделя несет знакам Зодиака новые события в их жизни. Эта неделя будет направлена на реализацию задуманных планов и идей. Астролог из Ростова Антонина Кариер сделала подробный прогноз для всех знаков Зодиака с 22 по 28 февраля.
♈Овен — представится возможность заработать по-крупному. Сконцентрируйтесь на цели, не давайте эмоциям руководить вами.
♉Телец — друзья повлияют на изменения в вашей внешности или имидже, а руководство будет всячески осложнять жизнь.
♊ Близнецы — намечаются изменения в вашей деятельности. Возможно проведение аттестации на профессиональное соответствие. Чем спокойнее вы будете реагировать на ситуацию в течение недели, тем удачнее она для вас.
♋ Рак — не упустите шанс продемонстрировать свои знания и умения - это привлечет внимание к вам широкой аудитории и влиятельных персон.
♌ Лев — есть вероятность получения денег от клиентов, но при этом они могут выставить вам жесткие требования. Решение важной задачи потребует от вас колоссальных сил.
♍ Дева — если поступит предложение о сотрудничестве — соглашайтесь! Не исключаю возникновение новых романтических отношений.
♎ Весы — решение вопросов, связанных с недвижимостью затормаживаются, но для работы открываются новые перспективы.
♏ Скорпион — удачная и эффективная для вас неделя. Туман начинает рассеиваться, и четко просматриваются варианты решения проблемы. Слушайте свою интуицию.
♐ Стрелец — кто-то задумается об изменении жилого пространства: реконструкции, перестановке мебели или приобретения недвижимости. А кто-то с головой уйдет в учебу.
♑ Козерог — неделя располагает к различного рода коммуникациям и освоению новых информационных технологий, сервиса или программ.
♒ Водолей — появятся новые идеи и предложения для раскрытия вашего потенциала и пополнения бюджета.
♓ Рыбы — неожиданно отправитесь в короткую поездку. Будьте внимательны за рулем и не принимайте скоропалительных решений.