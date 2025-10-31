Новости
Алексей Логвиненко не смог выйти из СИЗО

31 октября в Ростовском областном суде прошло апелляционное заседание по уголовному делу экс-главы администрации Ростова-на-Дону. Логвиненко лично не присутствовал, участвовал через видеоконференцию.

Бывший сити-менеджер пытался оспорить меру пресечения — двухмесячное заключение под стражу. Его защита просила заменить содержание на домашний арест, ссылаясь на то, что у Логвиненко трое несовершеннолетних детей.

Суд оставил в силе решение первой инстанции, поэтому Логвиненко останется в СИЗО до 23 декабря.

Напомним, что экс-чиновника задержали в Ростове 24 октября по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он нарушил бюджетное законодательство, оформив коммерческий кредит, из-за чего бюджету города был нанесён ущерб свыше 47 миллионов рублей.

При этом Логвиненко свою вину не признал.
Фото: DonDay
