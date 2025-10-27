Фото: Дондей

Экс-глава администрации Ростова Алексей Логвиненко предпринял попытки избежать СИЗО. По информации DonDay, 27 октября его защита подала апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Бывший глава администрации намерен добиться изменения условий содержания на домашний арест.Алексей Логвиненко был задержан 24 октября по обвинению в превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что он, вопреки требованиям бюджетного законодательства, привлек кредит коммерческого банка, что привело к ущербу для городского бюджета в размере более 47 миллионов рублей.В тот же день защита доставила его в суд для назначения меры пресечения. Там защита подозреваемого настаивала на домашнем аресте, апеллируя это тем, что у Логвиненко есть трое несовершеннолетних детей. Но обвинение настаивало на СИЗО, поскольку бывший чиновник часто выезжал за границу, имеет действующий загранпаспорт и может скрыться за пределы РФ.По решению суда Логвиненко отправили под стражу на два месяца.