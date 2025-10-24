Экс-главу администрации Ростова Алексея Логвиненко отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Dоnday

В Ростове 24 октября задержали экс-главу администрации Ростова Алексея Логвиненко. Через восемь часов после задержания ему избрали меру пресечения. Алексея Логвиненко отправили в СИЗО на два месяца.Логвиненко подозревается в превышении должностных полномочий. В зале суда чиновник не признал свою вину.По данным следствия, в 2020 году, будучи главой администрации Ростова-на-Дону, он нарушил требования бюджетного законодательства, привлекая кредит коммерческого банка. В результате его незаконных действий бюджету города был причинен ущерб на сумму свыше 47 миллионов рублей.