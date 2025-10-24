Экс-глава администрации Ростова Алексей Логвиненко намерен обжаловать решение по мере пресечения

Фото: Dоnday

Алексей Логвиненко планирует оспорить решение суда о мере пресечения. В суде Ленинского района 24 октября бывшему чиновнику вынесли меру пресечения. Экс-глава администрации проведет в СИЗО два месяца.Тем не менее, Логвиненко намерен обжаловать это решение, считая себя невиновным.Задержание Алексея Логвиненко произошло днем 24 октября в донской столице, после чего его доставили в Следственный комитет по Ростовской области.По версии следствия, в 2020 году он, будучи главой администрации, привлек кредит коммерческого банка в нарушение законодательства. В результате его незаконных действий бюджету города был причинен ущерб на сумму свыше 47 миллионов рублей.