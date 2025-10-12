Новости
За минувшие сутки пожарные подразделения потушили четыре техногенных пожара на Дону

За 11 октября подразделения Главного управления МЧС по Ростовской области ликвидировали четыре пожара, вызванных деятельностью человека. Дополнительно, специалисты оказывали помощь в устранении последствий трех автомобильных аварий.

В общей сложности для реагирования на чрезвычайные ситуации было задействовано 36 человек личного состава и девять единиц специализированной техники.

Невзирая на осадки и низкую температуру, в Ростовской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В отдельных районах центральной части области прогнозируется экстремально высокий, пятый класс пожароопасности.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
