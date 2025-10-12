За минувшие сутки пожарные подразделения потушили четыре техногенных пожара на Дону
За 11 октября подразделения Главного управления МЧС по Ростовской области ликвидировали четыре пожара, вызванных деятельностью человека. Дополнительно, специалисты оказывали помощь в устранении последствий трех автомобильных аварий.
В общей сложности для реагирования на чрезвычайные ситуации было задействовано 36 человек личного состава и девять единиц специализированной техники.
Невзирая на осадки и низкую температуру, в Ростовской области сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В отдельных районах центральной части области прогнозируется экстремально высокий, пятый класс пожароопасности.