При жутком пожаре в Ростовской области пенсионерка чудом спасла себя и мужа

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области женщина чудом спаслась сама и вытащила супруга — инвалида из горящего дома. Событие случилось днем 8 июля в хуторе Рогожкин, Боковского района, когда на террасе частного дома, где проживали пожилые люди, вспыхнул пожар.Согласно свидетельствам очевидцев, женщина была внутри дома и смотрела телепрограмму, когда неожиданно ощутила сильный запах гари. Обнаружив задымление, пенсионерка подошла к окну, чтобы понять масштаб бедствия. К ее изумлению, терраса была полностью в огне. Осознавая, что выход через дверь заблокирован, она приняла решение выбираться через оконный проем. В жилище также находился ее муж, имеющий инвалидность. Женщине удалось выбраться из пылающего дома через окно и помочь мужу покинуть опасное место.К моменту приезда пожарных команд пламя охватило обширную территорию, примерно 80 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, на месте инцидента работали пять пожарных, применяя две единицы специальной техники. Причины пожара в настоящее время выясняются.