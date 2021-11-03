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В Шахтах пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме

В Шахтах пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме
В Шахтах 72-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме. Трагедия случилась вечером 7 ноября в переулке Морском.

Жилье загорелось около 17 часов. Пламя распространялось по комнатам, уничтожая на своем пути мебель, технику и вещи. В огне оказались стены и даже крыша здания. Соседи, увидев клубы черного дыма, вызвали спасателей.

- На место направили восемь человек на трех пожарных машинах, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Когда огнеборцы прибыли, пламя уже охватило около 40 квадратных метров. Потушить пожар удалось за полчаса. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 72-летнего мужчины. Он не смог выбраться из горящего жилья и погиб на месте ЧП.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: aif.ru.
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