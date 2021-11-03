В Шахтах пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме

Фото: aif.ru.

В Шахтах 72-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме. Трагедия случилась вечером 7 ноября в переулке Морском.Жилье загорелось около 17 часов. Пламя распространялось по комнатам, уничтожая на своем пути мебель, технику и вещи. В огне оказались стены и даже крыша здания. Соседи, увидев клубы черного дыма, вызвали спасателей.- На место направили восемь человек на трех пожарных машинах, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.Когда огнеборцы прибыли, пламя уже охватило около 40 квадратных метров. Потушить пожар удалось за полчаса. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 72-летнего мужчины. Он не смог выбраться из горящего жилья и погиб на месте ЧП.По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.