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В Шахтах при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, и пострадала женщина

В Шахтах при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, и пострадала женщина
В Шахтах при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина, и пострадала женщина. Трагедия случилась около половины второго ночи 30 октября на улице Мичурина.

Когда на место прибыли спасатели, огонь уже охватил девять квадратных метров квартиры. Из горящего жилища тут же вывели 66-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали. Мужчину 36 лет спасти не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пламя потушили в течение часа. Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

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