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В жутком ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области погиб 46-летний водитель

В жутком ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области погиб 46-летний водитель

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла трагическая авария, унесшая жизнь 46-летнего водителя минивэна. Роковое столкновение случилось в ночь на 8 июля в Аксайском районе.

По предварительной информации, управлявший минивэном «Мерседес Бенц V 200» мужчина 46 лет не смог удержать контроль над транспортным средством. Автомобиль на высокой скорости столкнулся с отбойником. В результате удара минивэн отбросило в направлении грузового автомобиля «Вольво», за рулем которого находился 44-летний водитель, и произошло повторное столкновение.

Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, 46-летний водитель минивэна скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Фото: Госавтоинспекция РО
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