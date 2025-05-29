В массовом ДТП в Ростовской области погиб водитель грузовика

Фото: Госавтоинспекции РО

В Ростовской области произошла трагическая автокатастрофа, унесшая жизнь водителя большегруза. Инцидент случился 29 мая на автодороге, соединяющей Волгоград и Каменск-Шахтинский.Согласно предварительной информации, 65-летний мужчина, управлявший грузовиком марки «Исузу», не обеспечил соблюдение необходимой дистанции между транспортными средствами. Это привело к тому, что многотонный автомобиль на высокой скорости врезался в «КАМАЗ», за рулем которого находился 31-летний водитель.После столкновения «КАМАЗ» отбросило в сторону, где произошло его столкновение с грузовым автомобилем «Валдай», которым управлял 35-летний мужчина.В управлении ГИБДД по Ростовской области сообщили, что 65-летний водитель «Исузу» скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.