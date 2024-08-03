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В Ростовской области в ДТП погиб 72-летний водитель «Рено Дастера»

В Ростовской области в ДТП погиб 72-летний водитель «Рено Дастера»
В Ростовской области в ДТП погиб 72-летний мужчина. ЧП случилось 3 августа в Неклиновском районе на трассе «Новороссия».

Около 7:30 недалеко от хутора Мержаново ехал водитель автомобиля «Рено Дастер». Предварительно, он выезжал со второстепенной дороги и не уступил проезжую часть автомобилю «Киа К5», который двигался по главной. В результате столкновения «Киа К5» вылетела за пределы дороги.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб водитель «Рено Дастера». Водитель другого автомобиля получил травмы. Его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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