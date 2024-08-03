В Ростовской области в ДТП погиб 72-летний водитель «Рено Дастера»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП погиб 72-летний мужчина. ЧП случилось 3 августа в Неклиновском районе на трассе «Новороссия».Около 7:30 недалеко от хутора Мержаново ехал водитель автомобиля «Рено Дастер». Предварительно, он выезжал со второстепенной дороги и не уступил проезжую часть автомобилю «Киа К5», который двигался по главной. В результате столкновения «Киа К5» вылетела за пределы дороги.По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб водитель «Рено Дастера». Водитель другого автомобиля получил травмы. Его доставили в больницу.