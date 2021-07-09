В Ростовской области в ДТП с участием фуры погиб пожилой мужчина

В Ростовской области в ДТП с участием «Лады Приоры» и грузовика «МАН Тонар» погиб пенсионер. Авария произошла в ночь на 12 июля.Трагедия случилась в Морозовском районе на трассе Волгоград - Каменск. По предварительным данным, 68-летний водитель легковушки не рассчитал скорость и врезался в фуру. Удар был таким, что легковушка буквально впечаталась в большегруз, а водителя зажало внутри. Шансов ему не осталось.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, шофёр скончался на месте ЧП.К счастью, 41-летний водитель грузовика остался цел.