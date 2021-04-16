В Ростовской области в жутком ДТП с фурой погиб водитель грузовика

В Ростовской области произошло ДТП с участием двух грузовых авто. Авария случилась после полудня 19 апреля в районе города Миллерово.По предварительной информации, мужчина за рулем грузовика марки «Митсубиси Фусо» ехал со стороны Ростова. В пути он не увидел, что впереди стоит припаркованная фура. Очевидно, мужчина подумал, что многокилограммовое авто движется, поэтому не сбавил скорость. Когда он вплотную приблизился к ней, тормозить было поздно. Кабина грузовика буквально впечаталась в прицеп фуры. Водителю не осталось шансов на жизнь.- В результате столкновения 29-летний водитель «Митсубиси Фусо» скончался на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Автомобили получили механические повреждения. У «Митсубиси Фусо», словно консервная банка, смята кабина, также большая вмятина у полуприцепа фуры.