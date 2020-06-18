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На трассе 53-летний ростовчанин погиб в ДТП с участием фуры

На трассе 53-летний ростовчанин погиб в ДТП с участием фуры
Житель Ростова погиб в ДТП на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. Авария случилась 18 июня в Чернышковском районе.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 53-летний ростовчанин за рулем иномарки «Тойота Камри» не справился с управлением и выехал на «встречку». Там он врезался в фуру марки «Мерседес Бенц Астронс», за рулем которой был 31-летний житель Кировской области.

- В результате происшествия водитель легковушки скончался на месте, - сообщили в ведомстве.

По факту случившегося ДТП правоохранители проводят проверку.

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