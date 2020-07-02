На трассе М-4 «Дон» в ДТП с участием фуры погиб водитель

В Ростовской области на трассе водитель иномарки погиб в ДТП с фурой. Авария случилась на 967-м километре трассы М-4 «Дон» утром 4 июля.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мужчина на «Хендай Солярис» врезался в стоящий на обочине большегруз с полуприцепом. Легковушка буквально впечаталась в фуру.- Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, - добавили в ведомстве. - 19-летняя пассажирка «Хендай Солярис» была доставлена в больницу.По факту случившегося проводится проверка.