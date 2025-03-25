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Двое погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Двое погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области на автодороге Миллерово - Вешенская произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась в Кашарском районе 25 марта.

Около 13:00 водитель грузовика «Скания» проезжал неподалеку от хутора Семеновка. В пути 44-летний мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в «УАЗ». После столкновения обе машины опрокинулись.

Травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель фуры и пассажир отечественного авто. Также пострадали еще трое пассажиров «УАЗа» — две пенсионерки и 62-летний мужчина.

- Пострадавших госпитализировали, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Ростов.Ру
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