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На Дону водитель УАЗа погиб в ДТП с «перевертышем»

На Дону водитель УАЗа погиб в ДТП с «перевертышем»
В Ростовской области 42-летний мужчина за рулем микроавтобуса погиб в аварии с «перевертышем». Трагедия произошла вечером 22 декабря под селом Кугей Азовского района.

Автомобилист на «УАЗ-220692» ехал в сторону трассы М-4 через хутор Гусарева Балка. На 2-м километре автодороги мужчина превысил безопасную скорость. Отечественное авто стало заносить на скользкой трассе: машина съехала с дороги и опрокинулась на крышу.

- В результате аварии 42-летний водитель скончался от полученных травм, - уточнил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
Фото: из архива Геннадия Правдюкова.
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