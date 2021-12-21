На Дону водитель УАЗа погиб в ДТП с «перевертышем»

Фото: из архива Геннадия Правдюкова.

В Ростовской области 42-летний мужчина за рулем микроавтобуса погиб в аварии с «перевертышем». Трагедия произошла вечером 22 декабря под селом Кугей Азовского района.Автомобилист на «УАЗ-220692» ехал в сторону трассы М-4 через хутор Гусарева Балка. На 2-м километре автодороги мужчина превысил безопасную скорость. Отечественное авто стало заносить на скользкой трассе: машина съехала с дороги и опрокинулась на крышу.- В результате аварии 42-летний водитель скончался от полученных травм, - уточнил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.