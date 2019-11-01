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Водитель УАЗа пострадал в столкновении с КамАЗом в Ростовской области

Водитель УАЗа пострадал в столкновении с КамАЗом в Ростовской области
Фото: img.novosti-n.org
В Ростовской области в ДТП на трассе пострадал один из водителей. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» 5 ноября.

По предварительным данным, в Аксайском районе 23-летний водитель УАЗа-«буханки» не справился с управлением и врезался в попутный грузовик «Мерседес».
- В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

39-летний водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.

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