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В Шахтах при пожаре в частном доме погибла 85-летняя женщина

В Шахтах при пожаре в частном доме погибла 85-летняя женщина
В городе Шахты Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 85-летняя женщина. Огонь вспыхнул 1 марта около 10:15.

Предварительно, огонь вспыхнул в доме на улице Форш. Очевидцы заметили дым и позвонили в МЧС. Через пару минут пламя разгорелось на площади 57 квадратных метров.

Для тушения огня привлекли 7 спасателей на трех автоцистернах. Пожар удалось потушить через полчаса.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ходе тушения пожара нашли тело 85-летней женщины.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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