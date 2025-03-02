В Шахтах при пожаре в частном доме погибла 85-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 85-летняя женщина. Огонь вспыхнул 1 марта около 10:15.Предварительно, огонь вспыхнул в доме на улице Форш. Очевидцы заметили дым и позвонили в МЧС. Через пару минут пламя разгорелось на площади 57 квадратных метров.Для тушения огня привлекли 7 спасателей на трех автоцистернах. Пожар удалось потушить через полчаса.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ходе тушения пожара нашли тело 85-летней женщины.