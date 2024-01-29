В Ростовской области 70-летняя женщина погибла при пожаре в квартире

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области 70-летняя пенсионерка погибла при пожаре в квартире. Трагедия произошла 28 января в городе Гуково на улице Ковалева.Пламя вспыхнуло в многоквартирном доме на улице Ковалева. Всего за пару минут клубы дыма заполонили весь подъезд. Испуганные соседи хватали все самое ценное – вещи и документы. На место вызвали МЧС. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома шестерых жильцов, которые самостоятельно выбраться не смогли.Как выяснилось, очаг возгорания находился в одной из квартир на третьем этаже. Огонь распространился на площади 15 квадратов. В комнате специалисты обнаружили тело пенсионерки.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасти хозяйку квартиры не удалось. Она задохнулась угарным газом.