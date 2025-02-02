В Ростове при пожаре в многоэтажке погибла 60-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погибла 60-летняя женщина. Огонь разгорелся 2 февраля на улице Ильича.По предварительным данным, пожар случился на первом этаже около 11:40. Огонь разгорелся на площади в 10 квадратным метров. Очевидцы увидели клубы дыма и вызвали на место спасателей.Для тушения задействовали 17 спасателей на пяти автоцистернах.- В квартире обнаружили тело 60-летней женщины. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.