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В Ростове при пожаре в многоэтажке погибла 60-летняя женщина

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибла 60-летняя женщина
В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке погибла 60-летняя женщина. Огонь разгорелся 2 февраля на улице Ильича.

По предварительным данным, пожар случился на первом этаже около 11:40. Огонь разгорелся на площади в 10 квадратным метров. Очевидцы увидели клубы дыма и вызвали на место спасателей.

Для тушения задействовали 17 спасателей на пяти автоцистернах.

- В квартире обнаружили тело 60-летней женщины. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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