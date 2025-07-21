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В Ростовской области ночью 20 июля объявили красный уровень опасности БПЛА

В Ростовской области ночью 20 июля объявили красный уровень опасности БПЛА

В Ростовской области в ночь на 20 июля был введен наивысший уровень опасности из-за угрозы атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. В Главном управлении МЧС России пояснили, что красный уровень свидетельствует о непосредственной угрозе для объектов инфраструктуры.

Жители Ростовской области получили оповещение об угрозе БПЛА приблизительно в 22:41. Гражданам рекомендовали немедленно покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях, предпочтительно без окон. Подчеркивается, что использование лифтов в данной ситуации запрещено.

Отметим, что буквально днем в регионе объявляли желтый уровень опасности по БПЛА.
Фото: Donday
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