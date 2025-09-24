Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявили в Ростовской области

Фото: Мониторинговые каналы

В связи с активностью беспилотников, в Ростовской области и ряде городов объявлен максимальный уровень тревоги, как сообщают мониторинговые ресурсы.Чрезвычайно высокий уровень опасности указывает на прямую угрозу для объектов жизнеобеспечения. Особое беспокойство вызывает возможность атак на такие города, как Шахты, Гуково, Красный Сулин и Новошахтинск.Жителям настоятельно советуют немедленно укрыться от потенциальной опасности в помещениях, отдавая предпочтение зданиям без окон. Пользоваться лифтами строго запрещено.По данным Министерства чрезвычайных ситуаций России, Ростовская область находится под угрозой нападения с использованием дронов.