Жителей Ростовской области предупредили о возможной угрозе атаки БПЛА

Жители Ростовской области были оповещены о вероятной опасности нападения беспилотных летательных аппаратов. Оповещение от областной системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях поступило местным жителям 7 октября приблизительно в 0 часов 35 минут.

Гражданам рекомендовано покинуть открытые пространства, найти убежище в зданиях и укрытиях, а также избегать нахождения вблизи окон.

Следует упомянуть, что минувшей ночью в воздушном пространстве над Азовским морем была пресечена атака пяти дронов.
Фото: ДонДей
