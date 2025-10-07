Жителей Ростовской области предупредили о возможной угрозе атаки БПЛА
Жители Ростовской области были оповещены о вероятной опасности нападения беспилотных летательных аппаратов. Оповещение от областной системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях поступило местным жителям 7 октября приблизительно в 0 часов 35 минут.
Гражданам рекомендовано покинуть открытые пространства, найти убежище в зданиях и укрытиях, а также избегать нахождения вблизи окон.
Следует упомянуть, что минувшей ночью в воздушном пространстве над Азовским морем была пресечена атака пяти дронов.