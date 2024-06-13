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В Ростовской области при пожаре в доме спасли 58-летнего мужчину

В Ростовской области при пожаре в доме спасли 58-летнего мужчину
В Константиновске при пожаре в частном доме спасли 58-летнего мужчину. Пламя вспыхнуло на улице Калинина.

Предварительно, пожар случился около 15:00 в частном доме. Соседи увидели, как из окон повалили клубы дыма, и вызвали на место спасателей. За пару минут огонь распространился на площади 56 квадратных метров.

Для тушения задействовали семь спасателей на двух автоцистернах. Хозяин дома попытался справиться с огнем самостоятельно, но обессилел. Сотрудники МЧС в самоспасателе вывели местного жителя из горящей постройки.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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