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В Новочеркасске из горящего дома спасли мужчину-колясочника и троих детей

В Новочеркасске из горящего дома спасли мужчину-колясочника и троих детей
В Новочеркасске из горящего дома спасли пятерых людей, в том числе мужчину-колясочника и троих детей. ЧП случилось 28 декабря около 13:30. 

В двухэтажном жилом здании, расположенном на улице Восточной, произошло возгорание. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. В это время хозяин квартиры отсутствовал.

Прибывшие пожарные оперативно эвакуировали пять человек из задымлённого коридора. Им удалось потушить огонь на площади 12 квадратных метров.

Причиной возгорания стал сбой в работе холодильника. 
Фото: ГУ МЧС по РО
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