В Новочеркасске из горящего дома спасли мужчину-колясочника и троих детей

Фото: ГУ МЧС по РО

В Новочеркасске из горящего дома спасли пятерых людей, в том числе мужчину-колясочника и троих детей. ЧП случилось 28 декабря около 13:30.В двухэтажном жилом здании, расположенном на улице Восточной, произошло возгорание. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. В это время хозяин квартиры отсутствовал.Прибывшие пожарные оперативно эвакуировали пять человек из задымлённого коридора. Им удалось потушить огонь на площади 12 квадратных метров.Причиной возгорания стал сбой в работе холодильника.