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В Ростовской области спасли пенсионерку из горящего дома

В Ростовской области спасли пенсионерку из горящего дома
В Ростовской области из горящего дома спасли 90-летнюю женщину. Происшествие случилось 3 октября в городе Зверево.

На улице Ленина около 20:30 началось возгорание в частном доме. Соседи почувствовали запах гари и увидели полыхающее здание. Они сразу же вызвали пожарных. В ходе тушения пожара специалистам удалось спасти пожилую женщину, которая находилась в горящем доме. Огонь был локализован на площади 35 квадратных метров.

В донском ГУ МЧС сообщили, что пожар начался из-за горящей спички, которую обронила бабушка.
Фото: ГУ МЧС по РО
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