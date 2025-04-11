В Волгодонске под окнами девятиэтажки нашли тело 50-летней женщины

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В Волгодонске, расположенном в Ростовской области, произошел печальный инцидент. Под окнами многоэтажного дома нашли тело женщины, которой было 50 лет. Предположительно, она упала с большой высоты.Тело горожанки было найдено 11 апреля рядом с домом под номером 171, расположенным на улице Степной. Как сообщает источник DonDay, погибшей было 50 лет.На месте трагедии работают сотрудники оперативных служб.Стоит отметить, что всего три дня назад жители дома № 149 на той же улице обнаружили тело мужчины.