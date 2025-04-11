В Волгодонске под окнами девятиэтажки нашли тело 50-летней женщины
В Волгодонске, расположенном в Ростовской области, произошел печальный инцидент. Под окнами многоэтажного дома нашли тело женщины, которой было 50 лет. Предположительно, она упала с большой высоты.
Тело горожанки было найдено 11 апреля рядом с домом под номером 171, расположенным на улице Степной. Как сообщает источник DonDay, погибшей было 50 лет.
На месте трагедии работают сотрудники оперативных служб.
Стоит отметить, что всего три дня назад жители дома № 149 на той же улице обнаружили тело мужчины.