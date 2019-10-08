В Ростове на улице нашли труп женщины с ножевым ранением



Труп женщины обнаружили на улице в Ростове-на-Дону. Тело горожанки нашли утром 10 октября на улице Нансена.



По имеющейся информации, погибшая лежала на крыльце одного из офисов недалеко от стадиона «Труд». На её теле нашли ножевые ранения. Сообщается, что неизвестный ударил прохожую ножом, а затем скрылся.



Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей и медиков. Помощь врачей женщине не понадобилась, она скончалась до их прибытия. Сейчас на месте работают следователи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.