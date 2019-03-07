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После пожара в Ростовской области обнаружили тело 90-летней женщины

После пожара в Ростовской области обнаружили тело 90-летней женщины
В результате крупного пожара в Ростовской области погибла 90-летняя пенсионерка. Трагедия произошла 11 марта в хуторе Верхнеясиновском Каменского района. Возгорание случилось в частном доме на улице Вишнёвой около семи часов.

- На место выехали пять человек личного состава и две единицы техники, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На тушение ушло порядка 25 минут. Когда пожарные справились с огнём, они обнаружили тело погибшей. Ею оказалась 90-летняя женщина. Точную причину её смерти установят специалисты.

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