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В Ростове легковушка протаранила два автомобиля

В Ростове легковушка протаранила два автомобиля
В Ростове водитель авто протаранил две легковушки. Авария случилась 29 марта на улице Пришкольной.

По словам свидетелей, водитель автомобиля синего цвета неожиданно появился из-за поворота. Он не смог вовремя затормозить и столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате столкновения у транспортных средств были повреждены колёса, а одна из машин врезалась в металлическое ограждение. Кузова автомобилей были сильно деформированы, а их передние части превратились в груду искорёженного металла.

По информации, полученной от сотрудников управления ГИБДД по региону, в результате инцидента никто не пострадал.
Фото: соцсцети.
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