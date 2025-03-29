В Ростове легковушка протаранила два автомобиля

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В Ростове водитель авто протаранил две легковушки. Авария случилась 29 марта на улице Пришкольной.По словам свидетелей, водитель автомобиля синего цвета неожиданно появился из-за поворота. Он не смог вовремя затормозить и столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате столкновения у транспортных средств были повреждены колёса, а одна из машин врезалась в металлическое ограждение. Кузова автомобилей были сильно деформированы, а их передние части превратились в груду искорёженного металла.По информации, полученной от сотрудников управления ГИБДД по региону, в результате инцидента никто не пострадал.