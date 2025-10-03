Новости
В Ростовской области за сутки потушили 28 пожаров

В Ростовской области за сутки потушили 28 пожаров. Данными за 2 октября поделились в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожарных привлекали к тушению восьми техногенных и 15 природных пожаров.

Например, на автодороге М-4 «Дон» загорелся грузовик. Пламя охватило машину в районе Миллерово. Возгорание тушили две единицы спецтехники и шесть человек. Также в происшествии никто не пострадал.

Вдобавок специалисты потушили последствия пяти дорожных аварий.

За 2 октября выезжали 236 спасателей на 59 единицах техники.

Жителей предупреждают, что 3 октября в регионе действует высокий класс пожароопасности. Пожароопасность пятого класса угрожает северо-западным, северо-восточным, центральным и юго-восточным районам. А пожароопасность четвертого класса прогнозируется местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
