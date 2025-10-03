Новости
В Ростове двое детей пострадали в аварии с автобусом

В Ростове двое детей пострадали в аварии с автобусом. ДТП произошло ранним утром 3 октября.

По имеющейся информации, водитель автобуса ехал по улице Красноармейской в сторону проспекта Ворошиловского. У дома № 160 на Красноармейская на дорогу вышли дети. Они переходили проезжую часть по регулируемой «зебре». Вероятно водитель общественного транспорта потерял бдительность и из-за этого не успел вовремя затормозить. В результате он наехал на несовершеннолетних.

- 8-летние пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.




Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
