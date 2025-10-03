Замглавы администрации Ростова Александр Новицкий покинул пост

Фото: СоцСети

Заместитель главы администрации Ростова по кадровым и правовым вопросам Александр Новицкий покинул пост. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на городскую администрацию.Александр Новицкий - уроженец города Ростова. В 2002 году он окончил ДГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2014 года по февраль 2015-го он работал начальником управления контроля микрофинансирования в Некоммерческом партнерстве «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства». Также до 17 июня 2019 года был главой администрации Ленинского района, а с 18 июня 2019-го был назначен на должность заместителя главы администрации города Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.Кто придет ему на замену, пока не известно.