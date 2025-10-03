Процесс производства труб: от начального сырья до готового изделия

Фото: DonDay

Знаете ли вы, что согласно ГОСТу водопроводные и газовые трубы рассчитаны на срок службы до 100 лет?Трубы применяются человечеством уже тысячи лет. Археологи подтверждают, что такие древние народы, как шумеры и египтяне, использовали трубопроводы для орошения и водоснабжения. С техническим прогрессом и внедрением новых материалов — железа, меди, бронзы — трубы стали прочнее и долговечнее. Их производство представляет собой сложную последовательность этапов с привлечением современных технологий.В нашей постоянной рубрике «Своими глазами» мы подробно рассказываем об особенностях изготовления труб и тонкостях этого процесса.