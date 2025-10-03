Новый случай болезни Лайма обнаружили у жителя Ростовской области

Фото: Нейросеть

В Ростовской области зарегистрирован новый случай заражения боррелиозом, известный также как болезнь Лайма, после укуса клеща у одного из местных жителей. Несмотря на наступившую осень, активность клещей в этом регионе остается на высоком уровне. В Ростовской области насчитывается шесть видов клещей, являющихся переносчиками целого ряда опасных заболеваний, среди которых - лихорадка КУ, иксодовый клещевой боррелиоз и крымская геморрагическая лихорадка.Новый случай заболевания, вызванного боррелиями, выявлен у жителя города Шахты. Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, передается через укус зараженного клеща либо при контакте с раздавленным насекомым без использования средств защиты для рук. Заболевание оказывает негативное воздействие на различные системы и органы человека.Болезнь Лайма успешно лечится с помощью антибиотиков, особенно при ранней диагностике и своевременном начале терапии. Эффективность лечения напрямую зависит от скорости назначения антибактериальных препаратов и отсутствия серьезных осложнений к моменту обращения за медицинской помощью.