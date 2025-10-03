На Дону реализуют право аренды помещения в доходном доме В.С. Роева, конца XIX века

Фото: ru.wikivoyage.org

На площадке "Торги России" размещено извещение о грядущем аукционе, предметом которого является право аренды части помещений в историческом здании Ростова-на-Дону, а именно в некогда принадлежавшем В.С. Роеву доходном доме. Здание возведено в конце XIX столетия и более известно как "Дом М.Г. Бабиевой, 1898 г.".Следует упомянуть, что сдача помещений в этом здании в аренду осуществляется не впервые. Коммерческие площади, предназначенные для размещения офисов, доступны для арендаторов с 2021 года.Данный объект, располагающийся по адресу: Газетный переулок, дом 54, обладает статусом памятника культурного наследия и находится под государственной охраной. В качестве лота на торгах выступает аренда помещения, занимающего 23,3 квадратных метра на втором этаже здания. Стартовая цена за право аренды определена в 1,9 миллиона рублей.Приём заявок от желающих принять участие в аукционе продлится до 6 октября. Итоги торгов станут известны по истечении семи дней после окончания периода приема заявок.