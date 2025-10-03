Игрок БК «БАРС-РГЭУ» Сергей Полстянов забросил лучший мяч в матче против «Барнаула»

Фото: БК «БАРС-РГЭУ»

Лучший мяч в игре против «Барнаула» забросил Сергей Полстянов. Результаты голосования разместило руководство клуба.Напомним, игра состоялась 1 октября в Краснодаре. Матч завершился со счетом 80:88 в пользу «Барнаула». Лучшими игроками стали Максим Ткаченко, а также Илья Грушевский и Сергей Полстянов. Последний также выиграл в голосовании за «лучший мяч».23-летний Сергей Полстянов - воспитанник волгоградского баскетбола. В сезоне-2022/23 дебютировал в основе и был частью чемпионского ростера казанского клуба. В прошлом сезоне баскетболист сыграл в 40 играх и набирал в среднем 7 очков.