Четыре раза, когда Есенин был в Ростове: разбираем архивы к 130-летию поэта

Фото: Леонид Санкин

В 2025 году отмечается 130-летний юбилей Сергея Есенина. Прожил он 30 лет, и за это время приезжал в Ростов-на-Дону четыре раза. Ко дню его рождения, 3 октября, рассказываем, что привело поэта в город и чем он здесь занимался.По словам краеведа Леонида Санкина, трижды Есенин был в городе только проездом. Однако один раз задержался на три недели — это было в июле 1920 года.Вместе с Мариенгофом (другой поэт и друг Есенина) Сергей Александрович остановился в железнодорожном вагоне вокзала. Вдвоем они много гуляли по Ростову. Сохранилось даже фото поэтов на фоне входа в нынешний парк Горького — тогда это был городской сад.— На Большой Садовой стоит старинный трехэтажный дом. Сегодня его адрес — Большая Садовая, 90. В те годы здесь располагался Союз поэтов, или СОПО. В южном городе всегда были талантливые поэты, и многие из них до сих пор известны. Среди них — Рюрик Рок, Сусанна Мар, Олег Эрберг и Нина Грацианская, — рассказал краевед.Именно в воспоминаниях Нины Грацианской подробно описан визит великого поэта.«В помещении книжной лавки располагалось правление СОПО. В эту книжную лавку и пришли Есенин с Анатолием Мариенгофом в июле 1920 года знакомиться с местными поэтами и договариваться о расклейке афиш и аренде помещения для устройства литературного вечера. Солнечным июльским днём 1920 года в книжную лавку Ростовского союза поэтов вошёл стройный светлокудрый человек. Он приветливо улыбнулся, слегка прищуривая синие глаза. Лицо незнакомца, милое своей простотой, сразу расположило к себе.– Сергей Есенин! – узнал пришельца кто-то из ростовских литераторов, и его тотчас же окружили, засыпали вопросами. Есенин охотно отвечал: приехал из Москвы вместе с Мариенгофом и Колобовым. Цель приезда – пропаганда советской поэзии… В подборе помещения для вечера просил помощи».Какое-то время поэты провели в доме отца Нины, Иосифа Израилевича Гербстмана, и общались с ее братом Александром. Тот впоследствии стал известным писателем и шахматистом.Есенин тогда завел дружбу с одноклассником Александра Гербстмана по гимназии — Марком Цейтлином, который теперь известен как кинодокументалист.— Марк так приглянулся поэту, что стал комендантом поезда и сопровождал Сергея Есенина в дальнейшей поездке в Баку и Тифлис. Дом Иосифа Гербстмана находился на улице Никольской (сейчас — Социалистическая), рядом с нынешним переулком Островского и был разрушен во время войны. В Ростове Есенин познакомился с молодым художником Константином Аладжаловым, который сделал портрет поэта, — рассказывает Леонид Санкин.На пересечении Большой Садовой и нынешнего Ворошиловского (тогда — Большого проспекта) находился крупнейший кинотеатр Ростова — «Колизей». 21 июля Сергей Есенин выступал там на литературно-художественном вечере «Имажинисты» и читал ростовчанам стихи. К сожалению, «Колизей» не сохранился до наших дней из-за войны. Позже там построили дом, а после распада Советского Союза там располагался кинотеатр «Буревестник».В свои следующие короткие визиты в донскую столицу (сентябрь 1920 года и январь-февраль 1922-го) Есенин гостил у Гербстманов.В это время он познакомился с ростовским писателем Владимиром Ильичом Рыдзюным, который публиковался под псевдонимом Ветлугин. Осенью 1922 года Сергей Есенин и Айседора Дункан отправились в США, и именно Ветлугин стал их секретарем и переводчиком. Позже ростовчанин остался в Америке, чтобы работать ассистентом Айседоры.За несколько месяцев до своей трагической смерти в ленинградской гостинице «Англетер» Есенин приехал в Ростов в последний раз. Это было в июле 1925 года.В Ростове-на-Дону память о визитах Сергея Есенина увековечена лишь мемориальной доской, расположенной на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского проспекта.