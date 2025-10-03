Неделю в Ростовской области ищут пропавшую без вести 40-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

На территории Ростовской области не прекращаются интенсивные мероприятия по розыску Юлии Быкадоровой (Песчанской), сорока лет, чье текущее местонахождение остается неизвестным с 27 сентября. Отсутствие каких-либо известий о ее дальнейшей судьбе длится уже семь дней.Юлия проживает в городе Миллерово. В упомянутую дату она вышла из своего дома и до сих пор не вернулась обратно. Родные и близкие, испытывая беспокойство, обратились за помощью сначала в правоохранительные структуры, а затем и к добровольцам-поисковикам.Описание внешности Юлии: рост - приблизительно 160 сантиметров, комплекция полная. У нее темно-русые волосы, в которых присутствует седина, и глаза зеленого цвета.В день, когда произошло исчезновение, на ней были надеты кофта зеленого оттенка, футболка сиреневого цвета, брюки темно-синего цвета и шлепанцы серого цвета.Если вы узнаете женщину, изображенную на фотографии, или располагаете какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, убедительная просьба поделиться этой информацией с сотрудниками полиции по телефонному номеру горячей линии: 8-800-700-54-52.