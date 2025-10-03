Бывшего директора Авиаприборного завода в Ростове осудили за мошенничество

Фото: DonDay

В Ростовском суде вынесли приговор экс-директору Авиаприборного ремонтного завода Сослану Урумову. Мужчина обманом украл госсредства на сумму 1,5 миллиона рублей.Сообщается, что Сослан Урумов во время ремонта военной техники украл выделенные на это деньги. Ущерб был оценен в 1,5 миллиона рублей.Как рассказали в пресс-службе в УФСБ по Ростовской области, бывшего директора судили по статье «Мошенничество». Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Урумову также запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 3 года.Известно, что сторона защиты подала апелляцию.