В память о погибшем из-за взрыва беспилотника сапере в Ростове открыли мемориальную табличку

фото: DonDay

В Ростове в память о сапере Екатерине Куликовой, погибшей при попытке разминирования БПЛА, открыли мемориальную табличку. Что символично, торжественное открытие состоялось 3 октября, в День ОМОНа. Надпись красуется на доме, где проживала прапорщик полиции.Почтить память погибшей пришли десятки человек: коллеги, друзья, родственники. Сестра погибшей выступила с трогательной речью, не сдерживая слез.— Катя очень любила свою работу и видела в ней смысл, — подчеркнула родственница. — Вечная память.Верного служебного пса Екатерины — Карая — также привели на мероприятие. С ним женщина провела столько времени, что не сосчитать.Напомним, что жуткая трагедия произошла в ночь на 29 июля. Сальск подвергся нападению беспилотных летательных объектов самолетного типа. Несколько улиц в городе перекрыли для проведения инженерно-саперных работ.В ходе разминирования в Новосальске погибли два сапера — прапорщик полиции Екатерина Куликова и капитан Павел Покидов.